57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской автономии

57% украинцев высказались за создание после деоккупации Крыма крымскотатарской автономии, 61% - поддерживают статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучериква и социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютное большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от русской оккупации", - говорится в результатах исследования.

По сравнению с опросом, проведенным Фондом "Демократические инициативы" в 2018 году, поддержка образования крымскотатарской национальной автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6% тех, кто выступает против такого развития событий. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения респондентов, безусловно поддерживают провозглашения крымскотатарской национальной автономии.

Читайте: 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Активнее всего создание крымскотатарской автономии поддерживают в западной (66%) и центральной (64%) частях страны. Наименьшей поддержкой эта идея пользуется на в южной (48%) и восточной (44%) части Украины.

При этом 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Эту идею также больше всего поддерживают в западной (71%) и центральной (68%) частях Украины. На юге и востоке Украины она пришлась по душе 49% респондентов.

Также читайте: 43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 года. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативным по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.