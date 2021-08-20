СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на главу СБУ Ивана Баканова, соответствующие решения о санкциях СНБО принял на заседании в пятницу.

"Санкции, которые сегодня предложила ввести Служба безопасности, касаются нескольких направлений. В первую очередь они ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне. По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно", - подчеркнул Председатель СБУ Иван Баканов.

В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции к 4 физлицам, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

"Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы приняли ранее для защиты украинского информпространства. Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг - защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей в передовой на востоке ", - отметил Председатель СБУ.

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Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, по предложению СБУ, санкции применят к 6 физлицам и одному юридическому лицу - Следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю, причастных к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Глава спецслужбы подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые являются нарушениями норм международного права и преследованиями коренного народа со стороны оккупационных властей.

Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

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