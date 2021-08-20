Новости • Агрессия России против Украины

Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак

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Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что предложил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель начать встречу советников по Украине прямо на этой неделе. Немецкая сторона предложила провести ее в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки", - сказал Козак.

Он добавил, что считает предложения украинской стороны о встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным "имитацией политической активности".

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Козак также заявил, что никаких проектов договоренностей по встрече Путина и Зеленского нет.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
  • Valery Greff
    А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
  • olele


    Ukraine DIY@Vlad_Underwood





    Агов, ті хто йде на Марш!
    Ви ж в курсі, що співаємо?
    Ваве контора цього не пробачить)))
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