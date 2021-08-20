Меркель - Путину: До последнего дня на посту я буду поддерживать территориальную целостность Украины
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Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту России Владимиру Путину до конца выполнения своих обязанностей выступать за гарантии территориальной целостности Украины.
Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с Путиным в Москве, информирует Цензор.НЕТ.
"Наша позиция заключается в том, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины, мы будем придерживаться этой позиции, само собой разумеется", - сказала Меркель.
"И я в любом случае до последнего дня на своем посту буду выступать за то, чтобы территориальная целостность Украины могла быть гарантирована", - добавила канцлер.
Меркель подчеркнула, что четко выразила российскому президенту свою готовность в последующие недели достичь "дальнейшего прогресса" в переговорах ради интересов жителей Украины.