Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров

Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя на учредительном саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - отметил Никифоров.

Как сообщалось ранее, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответа вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

27 июля пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского сообщил, что США во время саммита Крымской платформы, скорее всего, будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж.

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