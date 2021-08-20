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Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

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Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отмечает отсутствие полномочий у ведомства уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе брифинга, после заседания Совета.

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабиенет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание, у нас вопрос очень большой по воде, которая сегодня в водоводах города Киева", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, рассматривался ли вопрос отстранения Кличко от должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    що цікаво, захотіли "запросити" Кличка на РНБО на підстав листа мінкульта Ткаченка, який отримали і прочитали за 2,5години до анонсованого початку засідання. І це при тому, що Кличко приблизно на цю ж годину, як голова Асоціації міст України, мав відкривати чергове давно анонсоване засідання Асоціації. І тут Данілов розпатякує "не розумію, де був Кличко, і чому він не мав змоги приїхати"... З очевидним еківоком, ніби саме Кличко винуватий в знесенні старовиної будівлі, хоча в Кличка нема прямої управи на поліцію, яка мала би ту будівлю охороняти...

    Це - брехуни. Природні циркачі брехуни, клоуни.
  • olele


    Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч

    Кличко розніс халабуди Зеленського, який той будував на Алеї Героїв Небесної Сотні і тепер його запросили на засідання РНБО, щоб звільнити з посади голови КМДА.
    Ця чума писала "Київ - це ти!", а після того, як кияни послали його на юх, вирішив нагадити киянам. Нікчемний леприкон
  • Small Jerboa
    Зе-мрази боятся осенних протестов в Киеве, потому и торопятся сменить Кличко на своего "смотрящего".
    😠
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