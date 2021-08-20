Волкер: США могли бы разместить в Украине военную тренировочную базу

У США больше нет желания тратить деньги на содержание военных баз по всему миру, но по приглашению Украины, в этой стране могли бы разместить тренировочное подразделение.

Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы находимся в процессе вывода войск США из Афганистана, Сирии, Ирака и других стран. Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. При этом нет причин, по которым мы не могли бы этого сделать, если бы украинское правительство пригласило Соединенные Штаты, а США были бы готовы. Мы могли бы легко разместить какую-нибудь тренировочную базу в Украине, если бы мы тоже этого захотели", – отметил он.

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