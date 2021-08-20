Мельника назначили главой БЭБ, - источник

Кабинет министров назначил главой Бюро экономической безопасности руководителя ГФС Вадима Мельника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники в правительстве.

Правительство выбрало Мельника среди трех кандидатов. Кроме него, на должность также претендовали член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

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Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.