Новости

Мельника назначили главой БЭБ, - источник

889370
Мельника назначили главой БЭБ, - источник
Кабинет министров назначил главой Бюро экономической безопасности руководителя ГФС Вадима Мельника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники в правительстве.

Правительство выбрало Мельника среди трех кандидатов. Кроме него, на должность также претендовали член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Читайте: Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    БЕБ, вмерло не народившись. Це так по зебільному.
  • вставай
    От і казочці кінець... про незалежні конкурси. Скільки там ще зникне бабла при таких керівниках? А осінь вже ж близько... І багато є за що запитати.
  • саша паламарчук
    зеленський не поборов корупцію, він її очолив.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости