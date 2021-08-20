Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло. ДОКУМЕНТ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
Поздравления были адресованы не президенту, а народу Украины.
"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - говорилось среди прочего в поздравлении.
Однако после публикации документ с сайта посольства исчез. Сейчас по его адресу открывается страница с ошибкой 404 "Страница не найдена". При этом копия страницы, сделанная утром 20 августа, сохранилась в кеше Google.
В других официальных источниках белорусских властей документ опубликован не был.