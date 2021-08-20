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Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов

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Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов
Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Указ, текст которого опубликовал Белый дом, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

В документе отмечается, что цель этих мер - принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

В нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

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Топ комментарии

  • Не один из 73%
    Похоже не будет никакого СП2
  • Алекс Мышкевич
    ну, давай Деда!
    чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
  • Гыг с Вами
    распад и неуважение

    США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
    Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

    Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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