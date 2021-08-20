Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов
Указ, текст которого опубликовал Белый дом, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина
В документе отмечается, что цель этих мер - принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".
В нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.
Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.
В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.