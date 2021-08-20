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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО

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В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

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"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. 

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Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", - написал премьер.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    с нетерпением жду скулеж и лай с болот Мошкании
  • Andy Jumeirach
    Наш чоловік !
    Слава йому !
  • acse
    Я представляю какой вой на болотах стоять будет.Это контрольный выстрел после репетиции нашей армии с хитом про ..йла !
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