Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО
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В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея.
Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", - написал премьер.