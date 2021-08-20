Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с боевиками исламистского движения Талибан, которые захватили власть в Афганистане, если это будет необходимо.