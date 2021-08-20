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Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон

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Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с боевиками исламистского движения Талибан, которые захватили власть в Афганистане, если это будет необходимо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, работа с Талибаном, конечно, если потребуется, будут продолжаться", - сказал Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

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Топ комментарии

  • YU ST
    Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 7897
  • саша паламарчук
    А ще на Байдена гонять..... а тут таке ось!
  • Герхард
    А почему с ИГИЛом и Алькаидой не хотели сотрудничать?
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