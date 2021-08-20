Главные новости 20 августа: санкции против Гужвы, Шариев и Деркача, снос усадьбы Барбана
СНБО ввел санкции против Гужвы, Шариев и Деркача
На этот раз в санкционном списке - пророссийские пропагандисты Гужва, Анатолий и Ольга Шарий, а также внефракционный депутат Андрей Деркач. Также санкции ввели против 12 юрлиц - СМИ из Крыма и Севастополя, которые ведут информационную войну против Украины.
Встреча Меркель и Путина
Меркель побывала в Москве - в последний раз в качестве главы правительства ФРГ. Она пообещала поддерживать территориальную целостность Украины, выступила за возобновление встреч в нормандском формате и пообещала искать в Киеве повестку дня, которая позволит выйти из тупика в реализации Минских соглашений. Путин на совместной пресс-конференции заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде - это фактически будет означать выход из Минских соглашений.
Источники сообщают о назначении Мельника главой БЭБ
По данным Цензор.НЕТ, действующего главу ГФС выбрали на роль руководителя Бюро экономической безопасности. Двое других кандидатов - член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи - утратили шанс возглавить Бюро. Официально о назначении пока не сообщали.
Расследование дела Медведчука и Козака окончено
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Теперь материалы дела откроют для подозреваемых, а когда они ознакомятся с материалами - дело передадут в суд.
В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана
Усадьбу на ул. Обсерваторной снесли ранним утром - при этом накануне целый вечер продолжались акции протеста, а в толпу защитников строения въехала бетономешалка застройщика. Теперь власти обмениваются обвинениями в сносе. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко, Кличко - ответил, что это Минкульт ранее согласовал строительство. Точку решил поставить СНБО: поручил усадьбу восстановить.
Флагшток рухнул на "Лексус" отвечающего за строительство чиновника
Это был самый высокий флагшток области, установленный специально ко Дню Независимости. "Лексус", который он превратил в груду металлолома, принадлежит Виталию Караваеву - чиновнику, который отвечает в городе за капитальное строительство и все подряды.
Репетиция парада: опять "Путин - х#йло!"
На этот раз "привет" президенту РФ передали не в песне, а в прозе.