Главные новости 20 августа: санкции против Гужвы, Шариев и Деркача, снос усадьбы Барбана

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции, Меркель встретилась с Путиным, в Киеве со скандалом снесли усадьбу Барбана, - главные новости Украины и мира 20 августа.

СНБО ввел санкции против Гужвы, Шариев и Деркача

На этот раз в санкционном списке - пророссийские пропагандисты Гужва, Анатолий и Ольга Шарий, а также внефракционный депутат Андрей Деркач. Также санкции ввели против 12 юрлиц - СМИ из Крыма и Севастополя, которые ведут информационную войну против Украины.

Встреча Меркель и Путина

Меркель побывала в Москве - в последний раз в качестве главы правительства ФРГ. Она пообещала поддерживать территориальную целостность Украины, выступила за возобновление встреч в нормандском формате и пообещала искать в Киеве повестку дня, которая позволит выйти из тупика в реализации Минских соглашений. Путин на совместной пресс-конференции заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде - это фактически будет означать выход из Минских соглашений.

Источники сообщают о назначении Мельника главой БЭБ

По данным Цензор.НЕТ, действующего главу ГФС выбрали на роль руководителя Бюро экономической безопасности. Двое других кандидатов - член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи - утратили шанс возглавить Бюро. Официально о назначении пока не сообщали.

Расследование дела Медведчука и Козака окончено

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Теперь материалы дела откроют для подозреваемых, а когда они ознакомятся с материалами - дело передадут в суд.

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана

Усадьбу на ул. Обсерваторной снесли ранним утром - при этом накануне целый вечер продолжались акции протеста, а в толпу защитников строения въехала бетономешалка застройщика. Теперь власти обмениваются обвинениями в сносе. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко, Кличко - ответил, что это Минкульт ранее согласовал строительство. Точку решил поставить СНБО: поручил усадьбу восстановить.

Флагшток рухнул на "Лексус" отвечающего за строительство чиновника

Это был самый высокий флагшток области, установленный специально ко Дню Независимости. "Лексус", который он превратил в груду металлолома, принадлежит Виталию Караваеву - чиновнику, который отвечает в городе за капитальное строительство и все подряды.

Репетиция парада: опять "Путин - х#йло!"

На этот раз "привет" президенту РФ передали не в песне, а в прозе.