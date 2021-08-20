Пятиэтажный жилой дом горел в Броварах, - ГСЧС. ФОТО

В Броварах (Киевская область) горела крыша и несколько квартир 5-этажного жилого дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

В 22:44 пожар локализован на площади около 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", - говорится в сообщении.





По состоянию на 22:15 к тушению были привлечены 72 человека и 18 ед. техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 ед. техники.

Дополнительно к месту пожара следует 3 ед. техники ГСЧС.

В 23:21 пожар был ликвидирован.