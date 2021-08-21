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НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать

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НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать
НАТО прекращает поддержку властей Афганистана, а любое будущее правительство страны должно будет выполнять ее международные обязательства.

С таким заявлением выступили министры иностранных дел стран НАТО после заседания в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Афганистан не должен вновь превратиться в приют для террористов, отметили чиновники. "Прошедшие 20 лет мы успешно не позволяли террористам иметь приют в Афганистане для проведения приступов. Мы не позволим любым террористам угрожать нам", - говорится в заявлении.

Чиновники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане и выразили глубокую обеспокоенность из-за "серьезных нарушений прав человека, происходящих в стране". Они также выразили поддержку гражданскому обществу страны.

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Не, ну если глубокую обеспокоенность выразили, то талибам точно кранты
  • дмитрий иванов 527db324
    Хорошо сидеть в Брюсселе и призывать средневековых бабаев к соблюдению прав человека, так и вспоминается кинусик "Не грози Южному централу..." НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 1585
  • NonCFist
    Ой-ой-ой, да что вы говорите!
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