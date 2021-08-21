Новости • День Независимости

Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. ФОТО

1354361
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского Патриарха  Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг Украины. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими самыми большими друзьями", - подчеркивается в сообщении.

Также смотрите: Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО

Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем 01

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk
    про термос ему рассказал?
  • Tata Parasolka
    Вова , прибери меблі мами Рімми з Майдану --там не смітник !
  • Vadym Tsyrkalyuk
    ты че раскукарекался, я что-ли томос термосом называл, а не твое зечмо
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости