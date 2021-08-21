Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг Украины. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими самыми большими друзьями", - подчеркивается в сообщении.