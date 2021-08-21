Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих вакцинироваться от COVID-19

Вселенский Патриарх Варфоломей призывает верующих делать прививки от коронавируса.

Об этом в интервью Укринформу он заявил перед своим визитом в Украину, передает Цензор.НЕТ.

"Церковь Константинополя призывает верующих консультироваться со своими врачами и соответственно их указаний делать прививки. Естественно, что все мы на Фанаре, включая меня, были вакцинированы", - сказал Вселенский патриарх.

По его словам, отказ от вакцинации и других мер защиты является нерациональной и необоснованной теологическими или научными критериями.

"Недопустимо перед таким количеством жертв и столькими страданиями, отрицать существование пандемии, расценивать ее как кем-то созданную или распространять теории заговора. К сожалению, такое отношение проявляет равнодушие к ближнему. Однако все, что противоречит заповеди любви к ближнему, не может быть волей Бога ", - пояснил Варфоломей.

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Он поблагодарил ученых за создание вакцины в короткие сроки, врачам и другим медицинским работникам во всем мире и Украине в частности, которые ежедневно работают над спасением людей, ведут борьбу с COVID-19.