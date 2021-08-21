Люди непризнающие автокефалию ПЦУ отказываются признавать реальность, - Варфоломей

Непризнание автокефалии Православной церкви Украины свидетельствует о нежелании признавать реальность.

Об этом в интервью Укринформу перед своим визитом в Украину заявил Вселенский патриарх Варфоломей, информирует Цензор.НЕТ.

"Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также не осознают того, что означает автокефалия, так же, как в истории и канонической практике - ее предоставление. Русская церковь, которой они стремятся принадлежать, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского Патриархата ", - сказал Варфоломей.

Вселенский патриарх отметил, что нелогично не соглашаться с каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, тогда как для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский Патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус, его признавали действительным.

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"Вмешательство Вселенского Патриархата не является неканоническим, на самом деле неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом порядке, поскольку в нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересам, а не церковные критерии ", - пояснил Варфоломей.