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Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине

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Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении положения о порядке помилования. Документ затрагивает порядок помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.

Соответсующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу, лица, осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания).

Документом предусмотрена возможность подачи ходатайства о помиловании в исключительных случаях членом комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным по правам человека и советником - уполномоченным президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом ходатайство направляется в Офис Президента.

Также разрешается проводить дистанционно заседание комиссии по помилованию (в режиме видеоконференции, если это позволяют технические возможности).

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Топ комментарии

  • Георгий Иванов db24279b
    И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
  • Evgeniy Rovenskiy
    " осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
    Видны жизненные приоритеты
  • хужє не будєт
    Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

    Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
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