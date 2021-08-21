Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров
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Перенос встречи президентов Украины и США на 31 августа обусловлен расширением формата и организации тет-а-тет общения лидеров двух государств.
Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия на 31 августа", - пояснил Никифоров.
Он добавил, что перенос встречи позволит президенту Украины полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших под Иловайском.