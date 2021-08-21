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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров

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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа из-за расширения формата переговоров, - Никифоров
Перенос встречи президентов Украины и США на 31 августа обусловлен расширением формата и организации тет-а-тет общения лидеров двух государств.

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, поэтому решили сместить эти меропрятия на 31 августа", - пояснил  Никифоров.

Он добавил, что перенос встречи позволит президенту Украины полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа по чествованию памяти погибших под Иловайском.

Также смотрите: Зеленский и Байден встретятся 31 августа. Предусмотрен расширенный формат и переговоры тет-а-тет, - Кулеба. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Походу Зеленский решил Байдену сыграть писюном на пианино!
  • Яр Холодний
    Ні! Там кажуть - сам Порошенко просив, щоб "Блазня" прийняли Бо головне буде не тоді, коли вони будуть перед фотоапаратами, а тоді коли перед "Блазнем" викладуть "компру", зібрану ЦРУ, і спитають чия "крутіша" - їх, чи ФСБ І запропонують три варіанти :
    1) Розігнать кацапню коло себе, віддать Коломойського і виконувать програму побудовану Порошенком;
    2)Тихо "злинять" з посади президента;
    3) "Бикувать" і далі - в очікуванні осіннього Майдану...
  • три - пятнадцать
    переведите мне с зеленого, шо означает "расширение формата"?...

    глубину шири по конкретнее можна?
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