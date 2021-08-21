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В Украине сделали уже более 8 млн прививок от COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 147 тыс. человек

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В Украине сделали уже более 8 млн прививок от COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 147 тыс. человек
С начала прививочной кампании в Украине одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек. За минувшие сутки вакцинированы более 147 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 5 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19! 147 118 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 20 августа 2021. Одну дозу получили 60 970 человек полностью иммунизированы – 86 148 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 099 146 прививок", – отметили в Минздраве.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вчера писали 5 млн
    Сегодня 8 млн , хотя за последние сутки 147 тыс
    «ПАПА ЗА ВАСЮ УЧИЛ МАТЕМАТИКУ» 😀😀😀
  • хужє не будєт
    Завтра ми прокинемось в іншому світі. І не обов`язково, що людьми. В Україні зробили вже понад 8 млн щеплень проти COVID-19, за минулу добу вакцинували 147 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9786
  • Владимир Елисеев
    а сколько из них ее купили у семейного врача?
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