США благодарны Украине, предложившей принять афганцев из группы риска, - представитель Госдепа Прайс

США выражают благодарность группа стран, среди которых и Украина, которые сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать с транзитом американцев или, при некоторых обстоятельствах, других людей через свои территории в безопасное место.

Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда также сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска", - сказал он.

Прайс также сообщил, что США с 14 августа эвакуировали около 13 тысяч человек из Афганистана на американских военных самолетах, а с конца прошлого месяца – более 18 тысяч человек. Только за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 человек, отметил он.

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