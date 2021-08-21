Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана: "Перепутали КГГА с Минкультом"

Совет нацбезопасности и обороны заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Министерство культуры "долгое время не выполняет свои прямые обязанности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, комментируя решение СНБО по усадьбе Барбана в Киеве, написал в Facebook мэр столицы и глава Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко.

Напомним, 20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.



"Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – пояснил Кличко.

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По его словам, Минкульт три года "полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия". По мнению Кличко, из-за МКИП разрушаются в Киеве Гостиный двор и другие "сотни объектов по всей стране".



"Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX–ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем".

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Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.