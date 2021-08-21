Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков

Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев.