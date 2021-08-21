Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков
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Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.
В обновленном вчера, 20 августа 2021 года, российском санкционном списке оказались Кулеба, Данилов, Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова и советник министра энергетики Елена Зеркаль.
Санкционный список РФ увеличился с 849 до 922 человек.