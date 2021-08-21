Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за организацию саммита Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал он.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ - Данилов: Санкции РФ против меня - лучшая оценка работы