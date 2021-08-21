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Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций

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Это месть России за Крымскую платформу, - Кулеба о наложении на него российских санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает применение к нему санкций со стороны РФ местью за организацию саммита Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Твиттере.

"Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина", - написал он.

Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый "санкционный список" от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Топ комментарии

  • Pegas
    вообще-то санкции на персон такого уровня не накладывают.
    это уже значит полный разрыв дипотношений, если на главу МИД накладывают санкции.
    надеюсь ответные меры не заставят себя ждать
  • І ШО?
    Значит есть реальные активы в России? А в противном случае - понту от "санкций"?
  • Ан Мур
    це правда. На мерина педального наші санкцій не накладали... ЗІ Як то кажуть: "ти в мене з язика зняв".

    Але я боюсь за інше: тепер щоб клован не кинувся міняти Кулебу на посаді міністра... Хоча: може поміняти весь Кабмін, з нього станеться...
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