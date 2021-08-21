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Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали

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Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поблагодарила государство за выплату спортсменам вознаграждения за завоеванные олимпийские медали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Хочу выразить огромную благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпийских игр Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", -м написала она. 

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Топ комментарии

  • Виталий Ильин 4a11867e
    Победила без мельдония уже молодец.а собаки гавкают всегда.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Тобто виплати з платників, а спорт поза політикою.Якось наче не добре виходить. Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали - Цензор.НЕТ 4430
  • хужє не будєт
    Причем отжиматься не до конца, а как дитя на полуотжимах )))
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