Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поблагодарила государство за выплату спортсменам вознаграждения за завоеванные олимпийские медали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

"Хочу выразить огромную благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпийских игр Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", -м написала она.

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