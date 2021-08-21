Огромная благодарность нашей стране, - дзюдоистка Билодид о выплатах вознаграждения спортсменам за олимпийские медали
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поблагодарила государство за выплату спортсменам вознаграждения за завоеванные олимпийские медали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.
"Хочу выразить огромную благодарность нашей стране за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам Олимпийских игр Очень приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину!", -м написала она.