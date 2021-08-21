Новости

Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы

5 42547
Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы
Сайт издания "Страна.ua" перестал открываться после вчерашних санкций СНБО против его главного редактора Игоря Гужвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Гужва. 

Он отметил: "Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в Офисе президента это было личное распоряжение Зеленского – максимально быстро закрыть доступ к "Стране"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

По его словам 20 августа был заблокирован домен в зоне ua, но сайт был перенесен на другой домен.

"Долго ли он будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу. Но даже тогда на него можно будут заходить через ВПН или из-за границы", - отметил Гужва.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 20 августа, СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

В санкционный список также попала Галина Солнцева - жена Гужвы, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".

Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    их аудитория не знает ,что это такое.
    а кто знает, не читает такие помойки
  • Панас Стець
    таке гівно, як "страна. уа" заблокувати вже давно потрібно... різних кацапських мавп, по типу гужви, обложити жорстокими санкціями.
  • cimbitep
    не блокировать нужно это дерьмо, а закрывать. ВПН позволяет обходить все блокировки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости