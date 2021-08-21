ЦПК о словах Зеленского: Мало стран с нулевым уровнем коррупции, но есть ли цивилизованные страны, где происходит то, что в Украине

Во многих странах есть коррупция, но в цивилизованных государствах не происходит то, что происходит в Украине.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский ответил президенту Байдену на фразу о коррупции, из-за которой Украине пока не светит НАТО. (...)

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Возможно, и в самом деле мало стран, где нулевой уровень коррупции. Но есть ли цивилизованные страны, где:

- Офис главы государства, генпрокурор, несколько судов нагло отмазывают чиновника президентской администрации, которого подозревают в коррупции?

- Прикрываясь Днем Независимости, выводят из-под закона о закупках тендеры на 5 млрд грн?

- Прикрываясь насущной необходимостью, планируют без тендеров распилить более 100 млрд грн на строительстве Киевской объездной дороги?

- Срывают конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не сумев протащить выгодных власти кандидатов?

- Председателя облсовета, представляющего провластную партию, ловят на крупной взятке и при этом даже не увольняют?

Вместо того, чтобы обижаться на обоснованные заявления, лучше даже не давать поводов для таких мыслей со стороны союзников", - сказано в сообщении.

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