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Суд снял арест с имущества Клюева

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Суд снял арест с имущества Клюева
Шевченковский суд снял арест с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.

"Вчера было решение следственного судьи об отмене ареста", - прокомментировал Багнюк.

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Решение приняла судья Шевченковского районного суда Лидия Щебуняева.

Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.

Топ комментарии

  • vitalmod
    Почему мы еще не в НАТО?
  • Кіт Яша
    Суд снял арест с имущества Клюева - Цензор.НЕТ 4331
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец-то...а то как жеж клюеву без имущества...
    теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...
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