Суд снял арест с имущества Клюева
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Шевченковский суд снял арест с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.
"Вчера было решение следственного судьи об отмене ареста", - прокомментировал Багнюк.
Решение приняла судья Шевченковского районного суда Лидия Щебуняева.
Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.