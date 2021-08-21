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Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили

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Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Украину с рабочим визитом.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине. Впереди насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических, туристических и многих других вопросов", - написал Шмыгаль.

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Он отметил, что грузинская делегация также примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

"Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую ​​же поддержку со стороны наших грузинских партнеров. Работаем вместе для нашего общего евроатлантического будущего", - подытожил глава правительства. 

Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили 01
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину: первым прилетел премьер Грузии Гарибашвили 02

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