Украина выиграла чемпионат мира по шашкам-64, на два очка опередив россиян

Мужская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" чемпионата мира по шашкам-64. Турнир завершился в Турции.

Об этом Укринформу сообщил вице-президент Национальной федерации шашек Украины Леонид Бройтман, информирует Цензор.НЕТ.

За нашу команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Украинцы на два очка опередили россиян. Соревнования проходили в категории рапид или быстрые шашки.

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По словам капитана украинской сборной Юрия Аникеева, залогом успеха стала стабильная, ровная игра на протяжении всего турнира.

Женская сборная Украины в этом же виде программы завоевала серебряные медали.

В составе команды выступали гроссмейстеры Елена Короткая (Каменское Днепропетровской области) и Юлия Макаренкова (Харьков).