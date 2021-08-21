Спасатели ищут 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Сумщине во время сбора ягод

21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 рождения.