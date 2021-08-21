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Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт

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Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт
То, что цены на руду падают после роста - нормальная мировая практика, и правительство должно не перекрывать бизнесу кислород, а позаботиться о его поддержке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое на бирже покупается, и которое не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства", - объясняет Оринчак.

Именно поэтому, по ее убеждению, формирование ренты на руду с учетом ее стоимости на международных биржах может дать не прибыль в бюджет, а наоборот - потери.

"Если мы будем это привязывать (к биржевым ставкам. - Ред.) и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему", - подчеркнула она.

Оринчак также убеждена, что в ситуации, когда идет ценовой спад, государство должно не перекрывать воздух украинским компаниям.

"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же - бюджет и налоги", - резюмировала Оринчак.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию с ценами, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривни.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    "Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это опять же, бюджет и налоги"... Хосподя, что она несёт? Может им ещё талоны на сахар и почётную грамоту выдать? Эти кампании ЭКСПЛУАТИРУЮТ недра украинской земли, набивая карманы и строя очередные дворцы в Европе своим хозяевам и приобрели они эту возможность весьма сомнительным путём в результате дикого передела совковой собственности. Ало игспэрды и остальные лоббисты, очнитесь уже, сейчас не начало 2000-х с купленными вами всеми газетёнками и у каждого Интернет в кармане, хорош уже дичь нести Цены на руду начали падать, правительство должно позаботиться о поддержке добывающего сектора экономики, - эксперт - Цензор.НЕТ 6032
  • Alex polyenov ef3815cc
    "эксперт" почему то умалчивает, что в связи со скачком цен ранее цены на сегодняшний день все равно намного выше, чем они были два года назад, например. Так что там есть еще с чего сливки снимать.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Теоретично залізна руда- власність всього українського народу. Практично з часів Кучмо бюджет отримує з цієї власності дулю з маком, клєптомани - нувариші прямо з неба мільярди баксів прибутку щороку. Поплачемося за нелегку долю Жеваго, Ахмєтки, Каломойші.
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