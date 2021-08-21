"Агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - МИД о санкциях РФ

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые "специальные экономические меры".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что в этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса.

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"Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы.

Ни одно давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказано в сообщении.

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В МИД подчекнули, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. "Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", - подытожили в ведомстве.