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Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА

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Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА
Охват населения Украины антикоронавирусными прививками до сих пор держится на уровне наименее развитых стран Африки и Латинской Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, анализируется и отображается в инфографике прививочная статистика со всего мира.

Минимум одну дозу вакцины успели получить:

- в Украине - 11,5% жителей,

- в Молдове - 14,1%,

- в Болгарии - 15,7%,

- в Боснии и Герцеговине - 17,3%,

- в Албании - 26,6%.

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В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.

Западные соседи Украины:

- Польша - 50,1%,

- Словакия - 42,9%,

- Венгрия - 58,9%,

- Румыния - 26,8%.

Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.

В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.

Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.

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Топ комментарии

  • BMW прогрітий
    Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 7767
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Хех. Ну поехали.
    Португалия - население 10 163 000 человек

    Всего зара­жений 1 014 632 человека или 10,0 %

    Смер­тельные случаи 17 622 или 1,7 %

    Выздоро­вевшие 952 094 или 93,9 %

    Сейчас болеют 44 916 или 4,4 %

    Тиназания - население 61 655 000 человек
    Всего зара­жений 1367 или 0,0 %

    Смер­тельные случаи 50 или 3,7 %

    Выздоро­вевшие 183 или 13,3 %

    Сейчас болеют 1134 83,0 %

    Пытаемся включить моск и проанализировать. Имеем население Танзании в 8 раз больше чем в Португалии. Португаия впереди планеты всей по вакцинации. Танзания аутсайдер. Имеем заражено - в 750 раз меньше чем в Португалии, смертность в 352 раза меньше. В данный момент болеет почти в 40 раз меньше чем в Португалии.
    Возникает естественный вопрос, а в чем гешефт от вакцинации?
    И по результатам статистики таки получается что самые умные именно в конце таблицы. А долбодятлы впереди планеты всей летят уколоться. Вот как-то так цифры показали. В этом случае я бы предпочел быть среди ацтсайдеров.
    Пы.Сы. Данный по статистике взяты отсюда Португалия, и отсюда Танзания.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Я сам решу что мне делать, ладно? Собственно как и Вы для себя. И верю я не в заговоры, а в свой разум и анализ уже сложившихся официальном цифр, что кстати есть в общем доступе. И стараюсь сопоставлять информацию и прежний свой жизненный опыт. Вот простой пример - копеечная повязка платная, а вот вакцина бесплатная. Хотя она тоже не запредельно дорога. 20 баксов, что по курсу примерно 540 грн. Не Бог весть какие деньги. Грубо говоря всего 5 пачек сигарет или раз в магаз сходить слегонца. Мало того еще и всякими нищаками готовы одарить, чтобы ты укололся. На повязке жмотятся. За копейку удавятся, а 540 грн - пожалуйста. Вот еще один вопрос - почему?
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