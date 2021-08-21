Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, анализируется и отображается в инфографике прививочная статистика со всего мира.
Минимум одну дозу вакцины успели получить:
- в Украине - 11,5% жителей,
- в Молдове - 14,1%,
- в Болгарии - 15,7%,
- в Боснии и Герцеговине - 17,3%,
- в Албании - 26,6%.
В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.
Западные соседи Украины:
- Польша - 50,1%,
- Словакия - 42,9%,
- Венгрия - 58,9%,
- Румыния - 26,8%.
Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.
В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.
Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.