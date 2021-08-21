Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА

Охват населения Украины антикоронавирусными прививками до сих пор держится на уровне наименее развитых стран Африки и Латинской Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют свежие показатели оксфордского проекта Our World in Data, где в режиме реального времени собирается, анализируется и отображается в инфографике прививочная статистика со всего мира.

Минимум одну дозу вакцины успели получить:

- в Украине - 11,5% жителей,

- в Молдове - 14,1%,

- в Болгарии - 15,7%,

- в Боснии и Герцеговине - 17,3%,

- в Албании - 26,6%.

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В Западной и Северной Европе таких уже 60-70% населения.

Западные соседи Украины:

- Польша - 50,1%,

- Словакия - 42,9%,

- Венгрия - 58,9%,

- Румыния - 26,8%.

Государственная статистика Беларуси сообщает о 28,41% привитых по первому разу, но эксперты сомневаются в достоверности этих данных.

В общемировом измерении одну дозу вакцины уже получило 32,3% населения, а 24,3% полностью вакцинированы.

Первенство по вакцинации и в дальнейшем удерживают богатые углеводородами арабские страны и передовые государства Атлантики.

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