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Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария

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Зеленский ввел в действие санкции против Гужвы и Шария
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и главреда издания "Страна" Игоря Гужвы.

Об этом сорбщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства. 

В частности, Указом №375/2021 введены санкции против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь сайт "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы.

Указом №376/2021 введены санкции против главреда издания "Страна" Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, также против его медиакомпании "Ласмак" (владеет изданием "Страна.ua"). Компании "Маджери" и "Смарт медиа сеть" также в санкционном списке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов

Как сообщалось, 20 августа СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария. 

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к этим лицам были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

Также читайте: Сайт издания "Страна" не работает после санкций против Гужвы

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Топ комментарии

  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Это всё пузатая мелочь,на них и внимание обращать нечего,шантропа. А вот почему у нас до сих пор борзеет этот пудсвинок Мураев со своей помойкой "НАШ" ? Когда уже ему свернут шею ?
  • Иванов Юрий 9255343a
    Теперь флот Шария и Гужвы не имеет права заходить в территориальные воды Украины
  • Ulyana Kryshynets
    Зеленський ввів у дію санкції проти Гужви і Шарія - Цензор.НЕТ 2609
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