Пресечена попытка незаконного ввоза в страну полутора тонн кальянного табака, - Киевская таможня. ФОТОрепортаж

Киевская таможня пресекла попытку ввоза кальянного табака весом 1,5 тонны и стоимостью 1,5 млн грн под видом личных вещей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке киевской таможни.

"Киевскими таможенниками разоблачена схема использования статуса личных вещей, которые освобождаются от обложения таможенными платежами, для ввоза высоколиквидного подакцизного товара в коммерческих масштабах во избежание уплаты налогов. Согласно авианакладной, из ОАЭ в Украину через аэропорт "Борисполь" в адрес физических лиц прибыли личные вещи. Получатели - жители городов Днепра и Броваров", - отмечается в сообщении.

До начала таможенного оформления багаж был размещен в аэропорту на склад временного хранения.

При осмотре данного товара таможенники, обнаружили, что фактически вместо личных вещей перевозится значительное количество табака для кальяна. В частности, две тысячи упаковок "Al fakher" и "Tangiers" с различными ароматами и общим весом полторы тонны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Табачный рынок все больше погружается в тень, несмотря на попытки государства усилить регулирование, - СМИ

В сообщении подчеркивается: "Напомним, что согласно отечественному законодательству, под понятием "личные вещи" речь идет о новых и бывшие в употреблении товарах, предназначенные для обеспечения обычных повседневных нужд физического лица и не предназначенные для предпринимательской деятельности, отчуждения и передачи другим лицам. Таким образом обнаружены большие партии товара отнюдь не подпадают под такое определение. Ввоз подобных партий товара предусмотрен в порядке, определенном для юридических лиц, с оплатой за импорт всех причитающихся таможенных платежей".

"Таким образом, махинаторы, пытаясь избежать уплаты таможенных платежей, предприняли попытку перемещения через таможенную границу Украины товаров по "липовым" документам, то есть - с сокрытием от таможенного контроля.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят до вынесения судом решения по делам. По данным интернет-магазинов стоимость такого табака в Украине составляет более 1,5 миллиона гривен", - резюмировали таможенники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ изъяла в Борисполе контрабандный табак и электронные сигареты на 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТО







