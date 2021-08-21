Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов

СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинету Министров Украины в течение месяца нужно принять неотложные меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал Данилов.

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По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги из-за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит свою работу.

"Кабмину отводится месяц для того, чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией "Аеросвіт" не повторилась снова", - добавил Данилов.

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