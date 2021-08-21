Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинету Министров Украины в течение месяца нужно принять неотложные меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал Данилов.
По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги из-за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит свою работу.
"Кабмину отводится месяц для того, чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией "Аеросвіт" не повторилась снова", - добавил Данилов.