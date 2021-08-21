Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении.
Также "собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки" и выразили взаимное убеждение в том, что "визит будет успешным и результативным".