Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении.

Также "собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки" и выразили взаимное убеждение в том, что "визит будет успешным и результативным".

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