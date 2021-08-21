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Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана

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Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении.

Также "собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки" и выразили взаимное убеждение в том, что "визит будет успешным и результативным".

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Топ комментарии

  • Mascha Schvidko
    Нуланд выразила восхищение?
  • Миклуха Маклай 5f0c5a0a
    Усіх афганців в Україну й журналістами повлаштовувати, а потім до Мустафи в Укроборонпром байдикувати.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Що досі не евакуювали ?ну головне ,що братани якоїсь там режесерці в безпеці ...да ,зекретіни?
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