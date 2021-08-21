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Военно-транспортный самолет ВС Украины с беженцами из Кабула летит в Киев, - ГУР Минобороны

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Самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по результатам переговоров с экипажем самолета сообщается в Фейсбуке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Специальная операция, как отмечается в сообщении, "была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, второй военно-транспортный самолет Украина покинул аэропорт Кабула и находился некоторое время в аэропорту в Пакистане.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

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Топ комментарии

  • Fish Man
    Украинцев к себе, остальных за поребрик.
  • Сергій Іваніф
    К фрау Меркель,она всегда готова принять таких.
  • rofs
    Из тех времён.
    Летит спецназ воевать в Афганистан.
    Мимо солдат проходится лейтенант и объясняет:
    -Вы когда "духа" завалите не забывайте его голову отрезать и мне
    принести. За каждую голову $10.
    Тут самолет приземляется и с оружием на изготовку солдаты выскакивают
    из него. Час их нет, два...
    Через три возвращаются, все веселые, а у каждого за спиной мешок отрезаных
    голов.
    Лейтенант смотрит на них квадратными глазами и говорит:
    Вы че, ох**ли? Мы же в Ташкенте на дозаправку сели!
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