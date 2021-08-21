Независимо от того, кто представляет страну, она берет на себя полные обязательства, - Кулеба об участниках Крымской платформы
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Радио Свобода
Отвечая на вопрос о том, что из 46 официальных делегаций, подтвержденных в настоящее время, только 15 будут представлены на уровне президентов, премьер-министров или глав парламентов, Кулеба обратил внимание: "Независимо от того, на каком уровне представлена страна, принципиально важно, что страна является и берет на себя определенные обязательства. Нет никакой разницы между весом обязательства, взятого на саммите президентом и министром иностранных дел. Потому что они все являются главами делегаций государств. Они там не в личной роли ".
"Крымская платформ" собрала много участников. Это все важные для нас участники. И все они равнозначны с точки зрения дальнейшей работы на Крымской платформе, - добавил он.
"И смысл Крымской платформы именно в том, что, используя механизм, будут приниматься решения, необходимые для увеличения давления на Россию как на государство-агрессор и конечной деоккупации полуострова", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.