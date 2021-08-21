США выделили $400 тыс. на гранты для сохранения культурного наследия
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство США в Фейсбуке.
Гранты получили:
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича - проект Сохранение Мраморной залы университета 19 века ($ 363,784)
Винницкий областной краеведческий музей - проект Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором 19 века Николаем Леонтовичем ($ 27,917);
Общественная организация "Выбор" из Луганской области: проект Документирование памятников архитектуры Луганской области ($ 17,285).
Посольство США также объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.
"Посольство США в Украине объявляет конкурс предложений в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2022 года. Программа Фонда AFCP имеет целью сохранение исторических зданий и памятников, археологических объектов, музейных коллекций, форм выражения традиционной культуры, а именно языков коренных народов и ремесел", - отметили в посольстве.