США выделили $400 тыс. на гранты для сохранения культурного наследия

Посольство США в Украине объявило результаты конкурса на получение грантов в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2021 года. Победителями грантовой программы США на общую сумму более 400 тыс. долларов стали проекты сохранения культурного наследия Украины в Черновцах, Виннице и Луганске.