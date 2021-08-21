США вернули в Кабул прежнего посла Басса для ускорения эвакуации граждан

Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский Интерфакс об этом сообщило в субботу вечером посольство США в Кабуле.

"Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу бывший посол Великобритании в Афганистане Ник Кей заявил о необходимости срочной перезагрузки процесса эвакуации из Кабула.

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"Эвакуация из Афганистана по-прежнему хаотична. Нет простых ответов, но срочно необходима перезагрузка. Необходимо признать, что это процесс займет недели. Необходимо задействовать "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) по плану, согласованному между ООН, союзниками и международными организациями", - написал Кей в твитере.

Перед этим в интервью BBC британский дипломат заявил, что необходимо избавить афганцев от паники.

"Мы должны освободить афганцев от паники, сказав, что это займет некоторое время, и мы полны решимости завершить это. И мы должны оказывать гуманитарную помощь через агентства ООН и НПО 18 миллионам афганцев, которые от нее зависят", - отметил экс-посол.

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