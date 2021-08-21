На Львовщине от штамма "дельта" умер мужчина, он не был привит, - санврач области
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36-летний житель Львовщины, который не был вакцинирован против коронавируса, умер от штамма Covid "дельта".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко
"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал", - отметила она.
Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины".
Врачрассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Больной 8 дней находился на аппарате ИВЛ, за его жизнь боролись медики.
Иванченко отметила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.