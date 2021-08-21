Новости • Коронавирус и карантин

На Львовщине от штамма "дельта" умер мужчина, он не был привит, - санврач области

4 70175
На Львовщине от штамма "дельта" умер мужчина, он не был привит, - санврач области
36-летний житель Львовщины, который не был вакцинирован против коронавируса, умер от штамма Covid "дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко

"Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал", - отметила она.

Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины".

Врачрассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Больной 8 дней находился на аппарате ИВЛ, за его жизнь боролись медики.

Иванченко отметила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

Топ комментарии

  • Кіт Яша
    Це що, тільки один помер і тільки від дельти і тому, що не був щеплений?
    Ви розумієте весь маразм того що пишете?
    Скільки померло від сердечних захворювань через невчасну допомогу?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Мне вот интересно, а если бы заболел и умер привитый появилась бы подобная информация в СМИ? Или сказали бы от сопутствующих заболеваний умер?
  • Evgeny N
    Маніпуляція інформацією стала для нинішньої влади нормою поведінки.
    Навіть в Європах та Америках говорять про побічні ефекти вакцинації, але в Україні такого немає... Офіційно...
    Для здорової людини вакцина - шлях до здорового життя (і я це підтримую), а для тих в кого є хвороби, що ця вакцина спровокує до розвитку? Наше МОЗ хоч щось про це говорить? В мене сусід, після вакцинації провів майже тиждень під ШВЛ через те, що в нього була якась там хронічна хвороба (я не медик, тому не питайте яка саме. Щось чи то з серцем, чи то з легенями).
    Але чомусь ауцентують увагу тільки на смертях та захворюванні невакцинованих і ніц не говорять про ускладнення серед тих, хто вакцинувався.
    Можливо, той відсоток і не великий, але він є і про нього теж треба казати, на мою думку.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости