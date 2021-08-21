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"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа

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"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа
Газотранспортный проект "Северный поток – 2" делает Евросоюз более зависимым от российского газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и поведение России, проект "Северный поток - 2" делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа. И с самого начала Литва была против этого проекта, как и другие балтийские страны и Польша, потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, что он создает определенные риски для ЕС, который будет более зависимым от поставок российского газа. И, конечно, это дополнительная угроза", – сказал Науседа.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
  • Sophia-Maria Duglass
    Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
    Теперь от **** зависит вся Германия
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