Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева

Вселенский патриарх Варфоломей 21 августа совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского Патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Духовный Фронт Украины.

В богослужении приняли участие предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского Патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство Православной Церкви Украины, представители власти и другие высокопоставленные гости.

После богослужения состоялся прием Вселенского патриарха в Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.

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Как сообщает пресс-служба ЕС, в богослужении принял участие 5-й президент Украины Петр Порошенко.

"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришло свет Христовой веры", - поделился впечатлениями Петр Порошенко.

"Патриарх Варфоломей подарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - напомнил пятый Президент.

"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Петр Порошенко.





