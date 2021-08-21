Вселенский патриарх Варфоломей провел богослужение в Андреевской церкви Киева
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Духовный Фронт Украины.
В богослужении приняли участие предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского Патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство Православной Церкви Украины, представители власти и другие высокопоставленные гости.
После богослужения состоялся прием Вселенского патриарха в Ставропигии Вселенского Патриархата в Киеве.
Как сообщает пресс-служба ЕС, в богослужении принял участие 5-й президент Украины Петр Порошенко.
"Душа радуется встрече с дорогим сердцу гостем - Предстоятелем Матери-Церкви, от которой на украинские земли пришло свет Христовой веры", - поделился впечатлениями Петр Порошенко.
"Патриарх Варфоломей подарил украинскому народу великое благо - Томос об автокефалии, а с ним и возможность молиться на родном языке в независимой Православной Церкви Украины", - напомнил пятый Президент.
"Убежден, что визит Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости будет способствовать духовному возрождению Украины и единению украинских православных верующих", - отметил Петр Порошенко.