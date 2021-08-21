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Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища

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Россиянин вплавь добрался до Японии и попросил там политического убежища
Гражданин России самостоятельно приплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политическое убежище.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Медузу, об этом 20 августа сообщает Kyodo.

Россиянина задержали на острове Хоккайдо. Каким образом он плыл, не уточняется. Генконсульство России в Саппоро 21 августа сообщило, что выясняет обстоятельства произошедшего у японских компетентных органов.

Как рассказали "Интерфаксу" в администрации Южно-Курильского городского округа, мужчина — выходец с Урала. Он получил дальневосточный гектар три года назад, переехал на Кунашир, где подрабатывал физическим трудом.

Как рассказали в администрации, мужчина исчез 17 августа, и первоначально на острове думали, что он пропал. "При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и прочее, он культуру Японии любил", — отметил собеседник агентства.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Там все жителям Курил раздай японские паспорта, так они через неделю забудут Рашку и через пару месяцев японский выучат
  • Кіт Яша
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  • Кіт Яша
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