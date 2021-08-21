Нужно признать, что есть влияние олигархов на законодательную власть, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уверен, что олигархи влияют на законодательную власть в Украине. При этом принятие закона об олигархах, по его мнению, не отпугнет инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украина 24".

"Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние - это угроза", - отметил Данилов.

Отметим, это стало ответом на просьбу прокомментировать заявление спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что из законопроекта об олигархах нужно исключить норму о том, что реестр олигархов должен формировать СНБО, якобы "из-за конфликта интересов".

"Если он считает, что кого-нибудь из членов СНБО могут коррумпировать олигархи, тогда надо непосредственно указывать, кто к этому склонен. И есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут поддаться этому искушению", - подчеркнул Данилов.

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