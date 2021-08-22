Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции

Министерство иностранных дел РФ пообещало ответить на новые санкции США, введенные в связи с газопроводом "Северный поток – 2" и отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

. Об этом говорится в заявлении спикера МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 21 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем такие враждебные действия администрации (президента США) Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе. Вопреки духу женевской встречи в верхах (речь идет о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина. – ред) и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России", – написала она.

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Она заявила также о "крупнейшем для США внешнеполитическом провале" в Афганистане.



Отравление Навального Захарова назвала "устроенной западными спецслужбами провокацией".



По ее утверждениям, "давить на Россию бесполезно" и ответ "как всегда, будет жестким и адекватным".

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