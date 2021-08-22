Лидеры талибов собрались в Кабуле: делить власть и сферы влияния
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
"Соучредитель и политический руководитель" Талибана "мулла Абдул-Гани Барадар встретится в Кабуле с военными и политическими деятелями движения, чтобы обсудить правительство, который включал бы различные силы", - сообщил AFP источник в движении на условиях анонимности.
Reuters также цитирует неназванный источник в движении, которое заявляет, что Барадар прибыл в Афганистан, чтобы "распределить ответственность между командирами, встретиться с бывшими лидерами правительства, командирами местных ополчений, политиками и богословами".
Это источник добавил, что "Талибан" планирует создать отдельные группы, которые будут заниматься внутренней безопасностью и финансовым кризисом в стране. Кроме того, по словам этого источника, еще одна группа имеет на протяжении нескольких недель представить план новой модели власти "Талибана" в Афганистане. Этот рамочный план, который разрабатывают эксперты в области права, религии и внешней политики, не будет предусматривать демократии, но "защищать права всех".
Во встрече главарей "Талибана" также примет участие и один из главных проводников так называемой сети Хаккани - эта родственная с талибами структура имеет под своим контролем боевиков в значительной части южного и северо-востока Афганистана, а в США она признана террористической организацией.